Каждый четвертый рязанец зарабатывает меньше 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:18 2018-12-03T17:18:57+03:00

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Четверть жителей (26,6%) Рязанской области зарабатывают меньше 15 тысяч рублей. Результаты исследования заработков в российских регионах в 2017 году опубликовали РИА «Новости».

В качестве основного показателя ранжирования использовали долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и долю низкооплачиваемых, зарабатывающих менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе. Более 100 тысяч рублей в месяц получают 1,4% рязанцев. По этому показателю регион располагается на 47 месте. У большинства жителей Рязанской области заработная плата находится в диапазоне от 15 до 33 тыс. руб.

При этом в число регионов с минимальной долей «богатых» работников попало много субъектов центральной России. Скорее всего, отсутствие большого количества вакансий с высокой зарплатой в ЦФО объясняется их относительной близостью к столице, хотя можно было бы ожидать выгоды от такого соседства. Объяснить этот феномен можно тем, что многие инициативные люди имеют больше возможностей для переезда в Москву из ближайшего региона.