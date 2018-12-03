На шести улицах Рязани отключат воду

СЕГОДНЯ 16:46 2018-12-03T16:47:48+03:00

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В связи с ремонтными работами на водопроводе во вторник, 4 декабря, с 9:00 до 13:00 будет отключена подача холодной воды в домах на шести улицах Рязани, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Отключения будут производиться по следующим адресам: ул. Соборная, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, ул. Почтовая, д. 64, ул. Гражданская, ул. 1-й Новый проезд, ул. 2-й Новый проезд, ул. Электрозаводская, д. с 1 по 37, д. со 2 по 30 (частный сектор).