2018-12-03T16:23:34+03:00
Общество

В Рязанской области главой администрации района вновь назначен Валерий Рябков

Он прошел путь от школьного учителя до руководителя районного масштаба
Антон НИКИФОРОВ
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. Фото: сайт изд-ва "Пресса". Фото: сайт изд-ва "Пресса"
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Решением Путятинской районной Думы на должность главы администрации Путятинского района 3 декабря назначен Валерий Рябков. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Заседание районной Думы прошло в пятницу, 30 ноября. Депутаты, познакомились со сводной таблицей рейтингового голосования по кандидатам на должность главы администрации Путятинского района от 21 ноября 2018 года, а также с протоколом итогового заседания конкурсной комиссии и решили назначить на должность главы администрации Путятинского района Валерия Рябкова. Срок полномочий главы – 5 лет.

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