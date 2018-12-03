Рязанские хирурги впервые провели сложную операцию 92-летнему пациенту
Врачи Рязанского областного кардиодиспансера впервые в регионе провели экстренную и редкую операцию великовозрастному пациенту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Операцию при разрыве аневризмы брюшного отдела аорты провели 92-летнему мужчине, доставленному в крайне тяжелом состоянии.
- С помощью компьютерной томографии с контрастированием врачи диагностировали разрыв аневризмы аорты. Ввиду тяжести состояния и возраста пациента, специалисты избрали единственно возможный вариант хирургического лечения – гибридный метод – эндопротезирование аневризмы, - рассказал главный врач кардиодиспансера Александр Данилов.
Оперировала бригада сосудистых и эндоваскулярных хирургов. Пациента выписали в удовлетворительном состоянии.
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»