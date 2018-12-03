2018-12-03T16:09:43+03:00
Общество

Рязанские хирурги впервые провели сложную операцию 92-летнему пациенту

Прооперированного успешно выписали из кардиодиспансера
Анастасия КУДРЯШОВА
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Врачи Рязанского областного кардиодиспансера впервые в регионе провели экстренную и редкую операцию великовозрастному пациенту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Операцию при разрыве аневризмы брюшного отдела аорты провели 92-летнему мужчине, доставленному в крайне тяжелом состоянии.

- С помощью компьютерной томографии с контрастированием врачи диагностировали разрыв аневризмы аорты. Ввиду тяжести состояния и возраста пациента, специалисты избрали единственно возможный вариант хирургического лечения – гибридный метод – эндопротезирование аневризмы, - рассказал главный врач кардиодиспансера Александр Данилов.

Оперировала бригада сосудистых и эндоваскулярных хирургов. Пациента выписали в удовлетворительном состоянии.

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