Автор бестселлера «Дао Тойота» Джеффри Лайкер выступит в Рязани

СЕГОДНЯ 15:22 2018-12-03T15:22:29+03:00

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5 декабря в Рязанской области пройдет Всероссийский форум «Бережливое производство». Работа будет организована по нескольким направлениям: здравоохранение, промышленность, эффективное правительство, социальная сфера. На секциях состоится обсуждение актуальных тем и реальных историй бережливого производства. Все подробности - на сайте регионального минэкономразвития.

На форуме выступит с лекцией профессор Мичиганского университета, профессор промышленной и операционной инженерии, автор бестселлера «Дао Тойота» Джеффри Лайкер. Напомним, что 2018-ый объявлен в Рязанской области годом бережливого производства губернатором Николаем Любимовым.