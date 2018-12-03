На рязанской дороге из-за выезда на встречку пострадали четыре человека
Ранним утром понедельника, 3 декабря, в Касимовском районе произошло ДТП. По информации Госавтоинспекции Рязанской области, авария произошла в 7.45 на 197 км дороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород.
37-летняя жительница Касимова на Chevrolet Lacetti, по предварительным данным, не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с Peugeot 3008, за рулем которого был 39-летний мужчина.
В результате оба водителя, 15-летний подросток из Chevrolet и 35-летний пассажир второй иномарки обращались к помощи медиков.
Фото: Пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.