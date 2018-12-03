2018-12-03T15:16:36+03:00
Происшествия

На рязанской дороге из-за выезда на встречку пострадали четыре человека

В том числе подросток
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

Ранним утром понедельника, 3 декабря, в Касимовском районе произошло ДТП. По информации Госавтоинспекции Рязанской области, авария произошла в 7.45 на 197 км дороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород.

37-летняя жительница Касимова на Chevrolet Lacetti, по предварительным данным, не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с Peugeot 3008, за рулем которого был 39-летний мужчина.

В результате оба водителя, 15-летний подросток из Chevrolet и 35-летний пассажир второй иномарки обращались к помощи медиков.

Фото: Пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Офицеры России» возложили в Рязани цветы к могилам неизвестных летчиков, погибших в годы войны
Рязанская прокуратура потребовала осветить дорогу регионального значения
Каждый четвертый рязанец зарабатывает меньше 15 тысяч рублей
На владимирской дороге в страшном ДТП погиб рязанец
На шести улицах Рязани отключат воду
В Рязанской области главой администрации района вновь назначен Валерий Рябков
Рязанские хирурги впервые провели сложную операцию 92-летнему пациенту
В Рязанской области за нарушения временно закрыли шашлычную
Автор бестселлера «Дао Тойота» Джеффри Лайкер выступит в Рязани
Сидевший на дороге рязанского райцентра мужчина попал под машину
Платные парковки на 5 улицах Рязани будут работать в тестовом режиме
В Рязани выявили еще несколько залитых при капремонте квартир
Под Рязанью на реальный срок осудили «охотника за велосипедами»
В ДТП на дороге Рязань – Скопин погибла пятилетняя девочка
Помимо отсидки, убийца рязанского таксиста выплатит крупную компенсацию вдове