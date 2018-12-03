В Рязанской области за нарушения временно закрыли шашлычную
Бизнесмену запретили открывать кафе в течение 20 суток
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В Старожиловском районе после проверки регионального управления Роспотребнадзора на 20 суток закрыли кафе «Шашлычный дворик». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В деятельности ИП Чопикян выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении пищи и напитков, их хранении и продажи.
Суд решил, что выявленные нарушения представляют угрозу для здоровья людей, признал бизнесмена виновным по статье 6.6 КоАП РФ и постановил приостановить деятельность на 20 суток.
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