2018-12-03T15:30:43+03:00
Общество

В Рязанской области за нарушения временно закрыли шашлычную

Бизнесмену запретили открывать кафе в течение 20 суток
Анастасия КУДРЯШОВА
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В Старожиловском районе после проверки регионального управления Роспотребнадзора на 20 суток закрыли кафе «Шашлычный дворик». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В деятельности ИП Чопикян выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении пищи и напитков, их хранении и продажи.

Суд решил, что выявленные нарушения представляют угрозу для здоровья людей, признал бизнесмена виновным по статье 6.6 КоАП РФ и постановил приостановить деятельность на 20 суток.

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