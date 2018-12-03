Сидевший на дороге рязанского райцентра мужчина попал под машину

СЕГОДНЯ 14:14 2018-12-03T14:22:41+03:00

Изменить размер текста: A A

1 декабря в Ряжске на улице Рабочих 39-летний мужчина попал под колеса ВАЗ-2114. Полученные им травмы оказались смертельными.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в момент наезда пешеход сидел на проезжей части вблизи дома №38. Издательство «Пресса» утверждает, что он был пьян. Кроме того, известно, что за рулем автомобиля находился местный житель 18 лет.

Это один из двух случаев гибели людей в ДТП за минувшие выходные. Также на дороге Рязань - Скопин жертвой аварии стала 5-летняя девочка.