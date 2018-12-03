Сидевший на дороге рязанского райцентра мужчина попал под машину
Травмы оказались смертельными
Фото: ryazpressa.ru
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1 декабря в Ряжске на улице Рабочих 39-летний мужчина попал под колеса ВАЗ-2114. Полученные им травмы оказались смертельными.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в момент наезда пешеход сидел на проезжей части вблизи дома №38. Издательство «Пресса» утверждает, что он был пьян. Кроме того, известно, что за рулем автомобиля находился местный житель 18 лет.
Это один из двух случаев гибели людей в ДТП за минувшие выходные. Также на дороге Рязань - Скопин жертвой аварии стала 5-летняя девочка.