Платные парковки на 5 улицах Рязани будут работать в тестовом режиме
С 3 декабря на участках пяти улиц Рязани начинают работать платные парковки. В период до 17 декабря платные парковки будут работать в тестовом режиме. Об этом проинформировал сайт городской администрации.
К этим участкам улиц относится:
- ул. Либкнехта: участок от улицы Подгорной до пересечения с улицей Грибоедова;
- ул. Скоморошинская: участок от улицы Щедрина до пересечения с улицей Грибоедова;
- ул. Садовая: участок от улицы Свободы до пересечения с улицей Есенина;
- ул. Щедрина: участок от улицы Скоморошинской до пересечения с улицей Вознесенская;
- ул. Подгорная: участок от улицы Скоморошинской до пересечения с улицей Есенина.
Оператор, ПАО «Ростелеком», проведет настройку всех систем и сервисов по оплате. В этот период работы платных парковок постановления об административных правонарушениях выноситься не будут.