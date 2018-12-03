Платные парковки на 5 улицах Рязани будут работать в тестовом режиме

СЕГОДНЯ 13:57 2018-12-03T13:57:24+03:00

До 17 декабря постановления об административных правонарушениях на этих участках выноситься не будут

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С 3 декабря на участках пяти улиц Рязани начинают работать платные парковки. В период до 17 декабря платные парковки будут работать в тестовом режиме. Об этом проинформировал сайт городской администрации.

К этим участкам улиц относится:

- ул. Либкнехта: участок от улицы Подгорной до пересечения с улицей Грибоедова;

- ул. Скоморошинская: участок от улицы Щедрина до пересечения с улицей Грибоедова;

- ул. Садовая: участок от улицы Свободы до пересечения с улицей Есенина;

- ул. Щедрина: участок от улицы Скоморошинской до пересечения с улицей Вознесенская;

- ул. Подгорная: участок от улицы Скоморошинской до пересечения с улицей Есенина.

Оператор, ПАО «Ростелеком», проведет настройку всех систем и сервисов по оплате. В этот период работы платных парковок постановления об административных правонарушениях выноситься не будут.