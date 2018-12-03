2018-12-03T13:45:50+03:00
Недвижимость

В Рязани выявили еще несколько залитых при капремонте квартир

16 предписаний жилинспекции касались ненадлежащего содержания придомовых территорий
Антон КОНОВАЛОВ
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26-30 ноября Госжилинспекция Рязанской области провела очередные проверки. Претензии у ревизоров возникли, в частности, к работам по капитальному ремонту домов и к содержанию придомовых территорий.

На Весенней, 27/46 из-за подрядчика (МП «РСУ № 1»), ремонтировавшего крышу, залило квартиры 1-го подъезд дома. Также различные нарушения, полный список которых опубликован на gji.ryazangov.ru, выявили по следующим адресам:

- ул. Братиславская, д. 23;

ул. Весенняя, д. 2 кор.1, 17, 26;

ул. Л. Комсомола, д. 104.

Кроме того, придя во дворы 131 дома, проверяющие выдали 16 предписаний 3 управляющим компаниям, не убравшим снег.

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