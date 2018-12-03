В Рязани выявили еще несколько залитых при капремонте квартир
16 предписаний жилинспекции касались ненадлежащего содержания придомовых территорий
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26-30 ноября Госжилинспекция Рязанской области провела очередные проверки. Претензии у ревизоров возникли, в частности, к работам по капитальному ремонту домов и к содержанию придомовых территорий.
На Весенней, 27/46 из-за подрядчика (МП «РСУ № 1»), ремонтировавшего крышу, залило квартиры 1-го подъезд дома. Также различные нарушения, полный список которых опубликован на gji.ryazangov.ru, выявили по следующим адресам:
- ул. Братиславская, д. 23;
ул. Весенняя, д. 2 кор.1, 17, 26;
ул. Л. Комсомола, д. 104.
Кроме того, придя во дворы 131 дома, проверяющие выдали 16 предписаний 3 управляющим компаниям, не убравшим снег.