2018-12-03T12:58:48+03:00
Происшествия

Под Рязанью на реальный срок осудили «охотника за велосипедами»

На одном из них он уехал за выпивкой и не вернулся
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рыбновском районе огласили приговор человеку, который за 3 недели украл 4 велосипеда. Одно из хищений он совершил открыто.

- Мужчина попросил у случайного собутыльника одолжить ему велосипед, якобы намереваясь съездить в магазин за «добавкой», но обратно уже не вернулся, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Остальные преступления – классические кражи. Дважды велосипеды исчезали из подъездов домов, а один раз – из хозяйственной постройки, причем в последнем случае вор прихватил с собой еще и дрель-шуруповерт.

Добычу преступник продавал, а выручку тратил на алкоголь. Суд наказал его 2 годами лишения свободы в колонии общего режима.

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