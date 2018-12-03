2018-12-03T12:56:41+03:00
Происшествия

В ДТП на дороге Рязань – Скопин погибла пятилетняя девочка

ВАЗ 2115 столкнулся с грузовым автомобилем
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
Изменить размер текста:

В воскресенье, 2 декабря, на дороге РязаньСкопин между Елшино и поворотом на Альютово произошло смертельное ДТП. Примерно в 16.30 автомобиль ВАЗ-2115, которым управляла 25-летняя жительница Рязани, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Isuzu.

Издательство «Пресса» приводит слова медиков, выезжавших на место трагедии:

- В разбросанных вещах мы даже не сразу заметили ребенка. На него указали собравшиеся на месте аварии водители, которые нам всячески помогали, – рассказала дежурный фельдшер Ирина Евграшина. – К огромному сожалению, мы только констатировали смерть девочки (ей было всего пять лет), предположительно из-за черепно-мозговой травмы. Женщина лежала на снегу и была вся в крови, с переломанными ногами и ранами на лбу.

Известно, что погибшая девочка находилась в детском кремле на переднем пассажирском сиденье.

Также издательство сообщает, что серьезные травмы получил и водитель грузового автомобиля. Самостоятельно из машины он выбраться не смог.

Пострадавших доставили в Новомичуринскую больницу.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сидевший на дороге рязанского райцентра мужчина попал под машину
Платные парковки на 5 улицах Рязани будут работать в тестовом режиме
В Рязани выявили еще несколько залитых при капремонте квартир
Под Рязанью на реальный срок осудили «охотника за велосипедами»
Помимо отсидки, убийца рязанского таксиста выплатит крупную компенсацию вдове
Рязанский пенсионер из спортивного интереса смастерил пистолет
«Как и зачем?». Рязанцы выложили фото с поврежденной санками машиной
В Рязани стартовала зимняя декада скидок на подписку в Почте России
Загоревшийся впритык к рязанской налоговой дом тушили около часа
Ключи от новых автомобилей вручили 12 рязанским инвалидам
В Рязани пресекли уличную торговлю рыбой
В Рязани пройдет крестный ход с иконой Божией Матери «Нечаянная Радость»
С рязанским хирургом Иваном Успенским простятся 4 декабря
В курортном месте под Рязанью создается музей истории поселка
Чертова дюжина: в сети опубликован топ-13 рязанских чиновниц-красавиц
На рязанской дороге иномарка улетела за отбойник
В рязанском лесу в метель выбросили 20 щенков
Рязанцев просят помочь в поисках 44-летнего мужчины
Из-за метели на рязанские дороги выведут дополнительную технику
Рязанских учителей призывают провести новый полезный урок
В воскресенье в Рязанской области ожидается сильный снег
В утреннем ДТП на рязанской трассе пострадали четыре человека
В рязанском поселке Поляны на пожаре пострадал мужчина
В Рязани появится музей ямщиков
На трассе «Каспий» в Рязанской области произошло серьезное ДТП