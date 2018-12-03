В ДТП на дороге Рязань – Скопин погибла пятилетняя девочка

СЕГОДНЯ 12:37 2018-12-03T12:56:41+03:00

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В воскресенье, 2 декабря, на дороге Рязань – Скопин между Елшино и поворотом на Альютово произошло смертельное ДТП. Примерно в 16.30 автомобиль ВАЗ-2115, которым управляла 25-летняя жительница Рязани, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Isuzu.

Издательство «Пресса» приводит слова медиков, выезжавших на место трагедии:

- В разбросанных вещах мы даже не сразу заметили ребенка. На него указали собравшиеся на месте аварии водители, которые нам всячески помогали, – рассказала дежурный фельдшер Ирина Евграшина. – К огромному сожалению, мы только констатировали смерть девочки (ей было всего пять лет), предположительно из-за черепно-мозговой травмы. Женщина лежала на снегу и была вся в крови, с переломанными ногами и ранами на лбу.

Известно, что погибшая девочка находилась в детском кремле на переднем пассажирском сиденье.

Также издательство сообщает, что серьезные травмы получил и водитель грузового автомобиля. Самостоятельно из машины он выбраться не смог.

Пострадавших доставили в Новомичуринскую больницу.