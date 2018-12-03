Рязанский пенсионер из спортивного интереса смастерил пистолет

СЕГОДНЯ 11:54 2018-12-03T11:54:16+03:00

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О том, что 64-летний житель села Старолетово Рыбновского района держит дома пистолет полицейским стало известно почти случайно. Во время застолья мужчина рассказал малознакомому человеку, что, мол, всегда сможет себя защитить, поскольку « есть чем отстреляться».

Откровенность не прошла незамеченной – вскоре об этом узнали местные полицейские, сообщает пресс-служба ведомства. Явившись в дом к сельчанину, оперативники изъяли оружие, хранившееся в самодельном тайнике.

Внешне конструкция действительно походила на пистолет, однако окончательное заключение дали эксперты, подтвердившие, что из изделия реально можно стрелять.

Позже выяснилось, что рязанец изготовил оружие еще несколько лет назад: профессиональный станочник тогда трудился на заводе и решил таким способом проверить свое мастерство.

Поделка, сотворенная из спортивного интереса, выстрелила лишь раз: по словам владельца это было необходимо, чтобы проверить работоспособность изделия.

Теперь из-за незаконного хранения самодельного оружия в отношении мастера возбудили уголовное дело.