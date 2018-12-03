2018-12-03T11:36:19+03:00
Общество

«Как и зачем?». Рязанцы выложили фото с поврежденной санками машиной

Детский инвентарь буквально воткнули в заднее стекло автомобиля
Анастасия КУДРЯШОВА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Вечером 2 декабря в соцсети выложили фотографии, на которых заднее стекло автомобиля разбито детскими санками. Автор поста утверждает, что снял фото в Рязани у дома №61/1 на улице Вокзальной.

Публикация вызвала недоумение у интернет-пользователей:

- Сочувствую владельцу авто, если это не розыгрыш.

- Прикольная реклама 3D наклеек.

- Если наклейка - не понятно, если по-настоящему - не понятно. Мне иногда кажется, что мир сошел с ума.

- У меня только два вопроса, как и зачем?

Одни пользователи соцсетей предположили, что это шутка, другие утверждают, что машину действительно разбили санками.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД «КП» сообщили, что пока информации об этом инциденте не поступало.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

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