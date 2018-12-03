2018-12-03T11:32:09+03:00
Общество

В Рязани стартовала зимняя декада скидок на подписку в Почте России

Читатели «Комсомолки» в этот период получат заметную выгоду
Мария БЛИНОВА
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В понедельник, 3 декабря, стартовала Всероссийская декада подписки, которая продлится 10 дней. В это время есть возможность подписаться на газеты и журналы со значительными скидками.

Оформить подписку можно в любом отделении Почты России, а для тех, кому удобнее сделать это дистанционно – есть сайт podpiska.pochta.ru. Портал полностью адаптирован под мобильные устройства: оформить подписку на нем можно с персонального компьютера, смартфона или планшета.

Дополнительно к скидкам издательств Почта России снижает стоимость доставки для СМИ, включенных в каталог Почты: на федеральные издания это 10%, на региональные газеты и журналы – 15%. Для изданий по каталогам других подписных агентств скидка от Почты России составит 5% и 10% соответственно.

Кстати, подписчики «Комсомолки» получат еще большую скидку на доставку – 25%: издание входит в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России.

Всероссийская декада подписки продлится по 13 декабря.

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