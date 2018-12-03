2018-12-03T11:03:35+03:00
Общество

Загоревшийся впритык к рязанской налоговой дом тушили около часа

Он расселен в 2017 году
Антон КОНОВАЛОВ
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Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Фото: соцсети.Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Фото: соцсети.
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В ночь на 2 декабря в Рязани вспыхнул нежилой деревянный дом №80 на улице Свободы, расположенный по соседству с одной из межрайонных налоговых инспекций. Информация об этом поступила диспетчеру в 00.55, а в 03.01 пожар (или, как это формально классифицируется, загорание) удалось ликвидировать, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного МЧС. На вызов выезжали 5 единиц техники и 15 пожарных.

Отметим, что, согласно данным на сайте «Реформа ЖКХ», указанный дом признан аварийным в 2011 году и расселен в 2017-м. 20 человек получили жилье на улице Песоченской.

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