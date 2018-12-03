Ключи от новых автомобилей вручили 12 рязанским инвалидам
Большинство из них получили авто уже не впервые
Фото: Пресс-служба Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
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На минувшей неделе специалисты регионального отделения Фонда социального страхования РФ вручили ключи от автомобилей 12 рязанцам, сообщает пресс-служба ведомства.
Новенькие Lada Granta предназначены для людей, получивших на производстве тяжелые травмы рук и ног. Каждое авто переоборудовано с учетом особенностей травмы конкретного человека.
Из дюжины получателей лишь трое сядут в такие машины впервые: ФСС обновляет спецтранспорт для людей с производственными травмами каждые семь лет. Так что девять из 12 уже водили выделенную «Ладу», а кто-то – еще и «Оку».
С 2000 года Фонд в общей сложности выдал бесплатно 286 автомобилей.