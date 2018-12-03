2018-12-03T10:43:57+03:00
Общество

Ключи от новых автомобилей вручили 12 рязанским инвалидам

Большинство из них получили авто уже не впервые
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФФото: Пресс-служба Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
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На минувшей неделе специалисты регионального отделения Фонда социального страхования РФ вручили ключи от автомобилей 12 рязанцам, сообщает пресс-служба ведомства.

Новенькие Lada Granta предназначены для людей, получивших на производстве тяжелые травмы рук и ног. Каждое авто переоборудовано с учетом особенностей травмы конкретного человека.

Из дюжины получателей лишь трое сядут в такие машины впервые: ФСС обновляет спецтранспорт для людей с производственными травмами каждые семь лет. Так что девять из 12 уже водили выделенную «Ладу», а кто-то – еще и «Оку».

С 2000 года Фонд в общей сложности выдал бесплатно 286 автомобилей.

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