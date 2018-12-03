В Рязани пресекли уличную торговлю рыбой

СЕГОДНЯ 09:52 2018-12-03T09:54:06+03:00

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В Московском районе Рязани состоялся совместный рейд Россельхознадзора и полиции против несанкционированной торговли пищевыми продуктами. Ветинспекторы также имели цель предупредить распространение общих для человека и животных заболеваний.

В итоге на одной из улиц города проверяющие пресекли продажу рыбы общим весом более 52 килограммов. Продукция хранилась на открытом воздухе и реализовывалась без ветеринарно-сопроводительных документов. Определить сроки годности не представлялось возможным из-за отсутствия маркировки.

- Гражданам выданы предписания на утилизацию обезличенной продукции, - говорится в релизе.