В Рязани пройдет крестный ход с иконой Божией Матери «Нечаянная Радость»

СЕГОДНЯ 09:37 2018-12-03T09:37:16+03:00

Образ находится в нашем городе уже два года

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22 декабря церковью установлено празднование иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Накануне этого дня – 21 декабря – в Спасо-Преображенском монастыре будет совершаться Всенощное бдение с чтением акафиста. Начало в 17.00

А 22 числа состоится литургия, после которой вокруг Рязанского кремля пройдет большой Крестный ход с иконой. Начало в 8 утра, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

Два года назад в дар Спасо-Преображенской обители этот образ передал житель Москвы Георгий. Он обнаружил икону Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость» среди мусора в одном из столичных торговых центров. Образ был изрезан и исколот – будто специально. Молясь перед иконой, мужчина исцелился от последствий тяжелой травмы, полученной в тренажерном зале. А затем привез образ в рязанский монастырь на реставрацию. Здесь икона замироточила, и Георгий решил оставить ее в монастыре.