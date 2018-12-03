2018-12-03T09:37:16+03:00
Общество

В Рязани пройдет крестный ход с иконой Божией Матери «Нечаянная Радость»

Образ находится в нашем городе уже два года
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

22 декабря церковью установлено празднование иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Накануне этого дня – 21 декабря – в Спасо-Преображенском монастыре будет совершаться Всенощное бдение с чтением акафиста. Начало в 17.00

А 22 числа состоится литургия, после которой вокруг Рязанского кремля пройдет большой Крестный ход с иконой. Начало в 8 утра, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

Два года назад в дар Спасо-Преображенской обители этот образ передал житель Москвы Георгий. Он обнаружил икону Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость» среди мусора в одном из столичных торговых центров. Образ был изрезан и исколот – будто специально. Молясь перед иконой, мужчина исцелился от последствий тяжелой травмы, полученной в тренажерном зале. А затем привез образ в рязанский монастырь на реставрацию. Здесь икона замироточила, и Георгий решил оставить ее в монастыре.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сидевший на дороге рязанского райцентра мужчина попал под машину
Платные парковки на 5 улицах Рязани будут работать в тестовом режиме
В Рязани выявили еще несколько залитых при капремонте квартир
Под Рязанью на реальный срок осудили «охотника за велосипедами»
В ДТП на дороге Рязань – Скопин погибла пятилетняя девочка
Помимо отсидки, убийца рязанского таксиста выплатит крупную компенсацию вдове
Рязанский пенсионер из спортивного интереса смастерил пистолет
«Как и зачем?». Рязанцы выложили фото с поврежденной санками машиной
В Рязани стартовала зимняя декада скидок на подписку в Почте России
Загоревшийся впритык к рязанской налоговой дом тушили около часа
Ключи от новых автомобилей вручили 12 рязанским инвалидам
В Рязани пресекли уличную торговлю рыбой
С рязанским хирургом Иваном Успенским простятся 4 декабря
В курортном месте под Рязанью создается музей истории поселка
Чертова дюжина: в сети опубликован топ-13 рязанских чиновниц-красавиц
На рязанской дороге иномарка улетела за отбойник
В рязанском лесу в метель выбросили 20 щенков
Рязанцев просят помочь в поисках 44-летнего мужчины
Из-за метели на рязанские дороги выведут дополнительную технику
Рязанских учителей призывают провести новый полезный урок
В воскресенье в Рязанской области ожидается сильный снег
В утреннем ДТП на рязанской трассе пострадали четыре человека
В рязанском поселке Поляны на пожаре пострадал мужчина
В Рязани появится музей ямщиков
На трассе «Каспий» в Рязанской области произошло серьезное ДТП