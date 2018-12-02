2018-12-02T18:37:15+03:00
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В курортном месте под Рязанью создается музей истории поселка

Первоначально экспозиция о жизни и людях Солотчи будет размещаться в местной школе
Павел АВЕРИН
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На месте известного на всю округу кафе построили гипермаркет - "Солотча" осталась только в рассказах старожилов.На месте известного на всю округу кафе построили гипермаркет - "Солотча" осталась только в рассказах старожилов.Фото: Павел АВЕРИН
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Под Рязанью создается музей поселка Солотча. Это излюбленное место отдыха не только рязанцев, но и людей известных. В Солотче в свое время бывали Паустовский и Гайдар, Солженицын и Фраерман. Но история самого поселка и его коренных жителей никак не отражена. Так считает инициатор создания музея Лариса Столярова:

- Эта мысль пришла ко мне тогда, когда покойная бабушка мужа Татьяна Михайловна Андрианова показала мне целый семейный архив. Сейчас мы с единомышленниками нашли понимание и поддержку в городской администрации. Нам выделили помещение в средней школе №32. Первоначально планируем экспозицию музея разместить здесь. Библиотекарь Марина Фоменко будет заниматься сбором материалов ежедневно после 12 часов. Хорошо, что в нашей команде есть маститый историк — профессор Юрий Гераськин, который тоже живет в этом прекрасном уголке. Поэтому все, что касается жизни каждой семьи солотчинцев, будет научно систематизировано.

Все разъяснения по сбору материалов и их дальнейшего размещения в музейной экспозиции можно получить по телефону Марины Юрьевны Фоменко 8(920) 635-25-73.

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