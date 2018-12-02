2018-12-02T16:12:40+03:00
Происшествия

На рязанской дороге иномарка улетела за отбойник

А незадолго до этого неподалеку пополам сложился грузовик с прицепом
Мария БЛИНОВА
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Фото: пользователь группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтактеФото: пользователь группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте
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Днем 2 декабря, в группе «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте появилось фото с места ДТП, случившегося на подъезде к облцентру.

Авария произошла воскресным утром неподалеку от села Шумашь: легковой автомобиль улетел за отбойник и частично повис на нем. По словам очевидцев, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

Кстати, утром того же дня на развязке около Шумаши сложился пополам грузовик МАЗ с прицепом.

Фото: пользователь группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте

Фото: пользователь группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте

Уважаемые водители, будьте осторожны – в понедельник нас снова ждет гололед!

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