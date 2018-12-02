Рязанцев просят помочь в поисках 44-летнего мужчины
Жителя Московской области ищут с 28 ноября
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Поисково-спасательный отряд LizaAlert сообщил, что пропал житель Коломны Владимир Хлынов. О его местонахождении ничего неизвестно со среды, 28 ноября. Может находиться в Рязанской области.
Внимание: 44-летний Владимир Анатольевич нуждается в медицинской помощи!
Приметы: рост 186 см, плотного телосложения, волосы темные. Был одет в зимнюю черную кожаную куртку, камуфляжный костюм, зеленую кепку и темные утепленные кроссовки. С собой черный рюкзак.
Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Владимира Хлынова, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или в службу спасения по номеру 112.