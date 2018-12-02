Из-за метели на рязанские дороги выведут дополнительную технику
В ближайшие часы на рязанский участок федеральной трассы М-5«Урал» дорожники готовы вывести почти три десятка техники, сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор»
– Подрядные организации переведены в режим повышенной готовности. Для уборки снега и обработки трассы противогололедными материалами мобилизованы 27 единиц спецтехники, – говорится в сообщении.
Напомним, что в воскресенье, 2 декабря, синоптики обещают настоящую метель – порывистый ветер и обильный снегопад: по информации Гидрометцентра, в Рязани выпадет до 9 мм осадков (в пересчете на воду).
При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону службы спасения 112 и оперативному дежурному ФКУ «Поволжуправтодор» 55-11-04.