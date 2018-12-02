Из-за метели на рязанские дороги выведут дополнительную технику

СЕГОДНЯ 11:29 2018-12-02T11:38:38+03:00

Дорожники заверили, что к непогоде готовы

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В ближайшие часы на рязанский участок федеральной трассы М-5«Урал» дорожники готовы вывести почти три десятка техники, сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор»

– Подрядные организации переведены в режим повышенной готовности. Для уборки снега и обработки трассы противогололедными материалами мобилизованы 27 единиц спецтехники, – говорится в сообщении.

Напомним, что в воскресенье, 2 декабря, синоптики обещают настоящую метель – порывистый ветер и обильный снегопад: по информации Гидрометцентра, в Рязани выпадет до 9 мм осадков (в пересчете на воду).

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону службы спасения 112 и оперативному дежурному ФКУ «Поволжуправтодор» 55-11-04.