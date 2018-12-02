Рязанских учителей призывают провести новый полезный урок
Фонд поддержки молодежных инициатив «ЭРА» обращается к педагогам области с просьбой провести в школах необычный и, безусловно, полезный урок – «Мир без мусора» из серии «Разделяй с нами», сообщает пресс-служба областного минобразования.
Материал подготовлен специально для школьников 7-11 классов, для его ведения специальной подготовки не требуется.
Желающие могут зарегистрироваться на сайте www.разделяйснами.рф, после чего появится возможность скачать комплект материалов. В нем: методическое пособие и видеогид, анимированная презентация и набор материалов для выполнения игровых заданий.
Учителям, которые присоединяться к этому общероссийского проекту и пришлют свой отзыв на сайт, вручат дипломы участников, а школам – благодарственные письма организаторов.
Контакты координатора экологического урока «Мир без мусора» Эльвиры Зинатулиной: телефон 8 (915) 171 01 27, e-mail: ecoclass@ecamir.ru.