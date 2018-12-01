2018-12-01T20:03:58+03:00
Происшествия

В воскресенье в Рязанской области ожидается сильный снег

МЧС предупреждает об ухудшении погоды
Роман ДОРОФЕЕВ
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Главное управление МЧС по Рязанской области, со ссылкой на региональный гидрометцентр, сообщает, что 2 декабря (в воскресенье) ожидается сильный снег, метель, снежные заносы. Порывы ветра составят 12-17 метров в секунду. Метеопредупреждение с такой информации получили рязанцы через SMS-рассылку.

Также спасатели просят горожан и жителей области соблюдать элементарные меры предосторожности.

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