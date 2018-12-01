В утреннем ДТП на рязанской трассе пострадали четыре человека
Все пострадавшие госпитализированы
Фото с места ДТП.
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала о серьезном ДТП, которое произошло рано утром 1 декабря на трассе «Каспий» в Александро-Невском районе.
Госавтоинспекция рассказала подробности аварии. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 (мужчина 1951 года рождения) выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2110. Вторым автомобилем управлял житель Тамбовской области 1988 года рождения.
В результате ДТП оба водителя, а также два пассажира транспортных средств получили травмы. Все они госпитализированы.
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