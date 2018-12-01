В рязанском поселке Поляны на пожаре пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 15:02 2018-12-01T15:02:26+03:00

Его госпитализировали с ожогами

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В субботу, 1 декабря, в 3.07 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в поселке Поляны Рязанского района. Горел многоквартирный жилой дом. На ликвидацию ЧП выезжали два пожарных автомобиля и пять человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Ожоги на пожаре получил 65-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован. Огонь повредил одну из комнат в двухкомнатной квартире.

В настоящее время устанавливается причина возгорания.