В Рязани появится музей ямщиков
6 декабря в Николо-Ямском храме Рязани откроется комната-музей ямщиков. В экспозицию вошли предметы жизни и быта обитателей бывшей Ямской слободы, располагавшейся на восточной окраине Рязани.
Идею создания такого мини-музея поддержал фонд президентских грантов. Благодаря выделенным деньгам удалось на высоком уровне подготовить помещение для размещения старинных предметов.
Создана комната-музей по инициативе подросткового клуба «Ставрос», действующего на базе епархиальной библиотеки. Также большую помощь в реализации проекта оказал рязанский краевед Сергей Пасынков, который предоставил часть экспонатов из собственной коллекции.
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