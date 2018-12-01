2018-12-01T14:19:25+03:00
Общество

В Рязани появится музей ямщиков

Постоянную экспозицию откроют в Николо-Ямском храме
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6 декабря в Николо-Ямском храме Рязани откроется комната-музей ямщиков. В экспозицию вошли предметы жизни и быта обитателей бывшей Ямской слободы, располагавшейся на восточной окраине Рязани.

Идею создания такого мини-музея поддержал фонд президентских грантов. Благодаря выделенным деньгам удалось на высоком уровне подготовить помещение для размещения старинных предметов.

Создана комната-музей по инициативе подросткового клуба «Ставрос», действующего на базе епархиальной библиотеки. Также большую помощь в реализации проекта оказал рязанский краевед Сергей Пасынков, который предоставил часть экспонатов из собственной коллекции.

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