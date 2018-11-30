Ночное ДТП произошло на улице Рязани c оживленным движением

30 Нояб. 23:45 2018-11-30T23:45:49+03:00

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Около 23 часов 30 ноября на перекрестке улиц Касимовское шоссе и Кальная в Рязани произошло ДТП. Как сообщил очевидец, на его глазах Лада врезалась в Хёндай. На место происшествия оперативно прибыл патруль ДПС. Тем не менее, движение по улице было на некоторое время приостановлено. На фото, присланное нам анонимным свидетелем ДТП, видно, что как минимум один из автомобилей серьезно пострадал.