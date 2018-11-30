Прокуратура внесла представление по поводу ДТП с 5 пострадавшими детьми под Рязанью

СЕГОДНЯ 20:20 2018-11-30T20:23:47+03:00

После возбуждения дела не были назначены необходимые экспертизы

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Прокуратура внесла представление начальнику УМВД по Рязанской области из-за затянувшегося расследования ДТП на трассе М-5 «Урал» в Рыбновском районе с участием пассажирского автобуса. В результате аварии, случившейся 15 октября, пострадали 7 человек, в том числе 5 несовершеннолетних.

По факту инцидента полиция возбудила административное дело, однако человек, который занимается расследованием, до сих пор не назначил необходимые судебно-медицинские экспертизы:

- В связи с тем, что до настоящего времени не определена степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетних в результате ДТП, невозможно решить вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела, - пишет пресс-служба областной прокуратуры.

Также отмечается, что по окончании расследования и экспертиз, если так решат законные представители, прокуратура обратится в суд с исками в интересах пострадавших детей о возмещении вреда здоровью и морального вреда.