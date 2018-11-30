2018-11-30T19:10:50+03:00
Общество

Рязанский институт развития образования отметил 80-летие

Поздравить коллектив с юбилеем пришли коллеги и добрые друзья
Константин МОГИЛИН
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Замепредсед регионального правительства Роман Петряев поздравил коллектив РИРО.Замепредсед регионального правительства Роман Петряев поздравил коллектив РИРО.Фото: Константин МОГИЛИН
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30 ноября в музыкальном театре состоялось празднование 80-летия Рязанского института развития образования.

В торжественном мероприятии приняли участие представители регионального министерства образования, руководители средних, средних специальных и высших образовательных учреждений, педагоги, представители общественных объединений региона и ряда других организаций. Заместитель председателя регионального правительства Роман Петряев поздравил коллектив РИРО и вручил лучшим сотрудникам награды:

- Мы очень ценим вашу работу, ваше участие в значимых проектах, таких как формирование единого резерва управленческих кадров. Благодарю всех, кто сегодня работает в РИРО и тех, кто трудился здесь в разные годы. Спасибо вам за то, что готовите педагогические кадры, способные творчески мыслить и решать поставленные задачи.

В структуре института - 6 кафедр, 5 центров, 3 отдела, научно-исследовательская лаборатория. Работники РИРО - профессора и преподаватели высокой квалификации, больше 60% из них имеют ученые степени докторов и кандидатов наук. За последние три года на курсах повышения квалификации в РИРО прошли подготовку более 20 тысяч человек - среди них специалисты системы образования, культуры и искусства; государственные и муниципальные служащие.

Рязанский институт развития образования - ведущий научно-методический центр в системе непрерывного образования региона. Ежегодно в РИРО повышают квалификацию специалисты системы образования, культуры и искусства, государственные и муниципальные служащие.

Поздравления чередовались с концертными номерами. Фото: Константин МОГИЛИН

Поздравления чередовались с концертными номерами.Фото: Константин МОГИЛИН

Лучших работников отметили наградами. Фото: Константин МОГИЛИН

Лучших работников отметили наградами.Фото: Константин МОГИЛИН

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