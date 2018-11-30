Независимое жюри назвало самого бескомпромиссного журналиста Рязани

СЕГОДНЯ 18:30 2018-11-30T19:32:05+03:00

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30 ноября в Рязани вручили независимую журналистскую премию «Легкий стиль». Она была учреждена 6 лет назад в память о талантливом журналисте Дмитрии Проскурине, отличавшемся необычайной смелостью суждений и четкой гражданской позицией.

Церемонию награждения вел рязанский общественный активист Леонид Резников.

Лауреатами премии стали главный редактор «Пронской газеты» Лариса Андриевская (номинация «Профи нерайонного масштаба»), администратор группы «Народная Рязань» Марина Чупейкина (номинация «Блог-пост»), автор интернет-проекта «Рязанцы – защитники Брестской крепости» Владимир Фролов (номинация «Ожившая история») и фотограф Алексей Давыдов (номинация «Цепкий взгляд. Дебют»).

Самый резонансный приз в номинации «Творчество без компромиссов» достался многолетней радиоведущей и тележурналисту Галине Воропаевой за фильм о герое чеченской войны Игоре Потапове «Рязанский Маресьев. Диалог длиной в 18 лет». Взять в руки микрофон и рассказать о Галине Дмитриевне захотели сразу несколько человек, знающих ее много лет.