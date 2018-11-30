2018-11-30T18:45:37+03:00
Происшествия

Рязанского студента, получившего серьезные травмы во время боксерского спарринга, переведут на реабилитацию в Москву

Его состояние заметно улучшилось
Роман ДОРОФЕЕВ
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Студента Рязанского педагогического колледжа Алексея Дудкина, который получил серьезные травмы во время боксерского поединка в общежитии, переведут из рязанской детской ОКБ в отдел реабилитации столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Договоренность об этом была достигнута после встречи мамы студента с министром здравоохранения Рязанской области, а также после проведения двухдневных прямых линий между детской ОКБ и Москвой, которые завершились 30 ноября.

Состояние юноши улучшилось и уже в начале декабря его оправят в столицу.

Напомним, что тем временем СКР предъявил обвинение молодому человеку, с которым боксировал в том злосчастном поединке Дудкин, по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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