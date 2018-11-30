Два рязанских хлебозавода получили дипломы Всероссийского смотра
25-28 ноября в Международной промышленной академии состоялся XIII Всероссийский смотр качества хлеба и хлебобулочных изделий, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Помимо этого, специалисты отрасли приняли участие в конференции «Хлебопекарное производство в России – 2018». В общей сложности на смотр съехались представители 37 предприятий страны, показавшие 343 образца хлебобулочных изделий.
Продукция рязанских предприятий набрала максимальное количество баллов. В итоге Хлебозавод №1 награжден Дипломом I степени «За высокое качество продукции», Хлебозавод №3 получил Дипломы I, II и III степеней «За высокое качество продукции».