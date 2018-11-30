В Рязанской области выбрали самый безопасный район
Среди сельских поселений первое место заняли Варские, где есть команда пожарных-добровольцев
. Фото: архив "КП" в Рязани"
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Подведены итоги областного смотра-конкурса «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».
Среди сельских поселения первое место заняли Варские. Вероятно, на комиссию большое впечатление произвела активность тамошних жителей, которые из добровольной пожарной дружины постепенно доросли до добровольной пожарной команды, имеющей свою машину и обмундирование.