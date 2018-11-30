Осужденному за зверскую расправу над рязанкой юноше не смягчили наказание

СЕГОДНЯ 16:24 2018-11-30T16:31:03+03:00

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Юноша, который зверски расправился с 54-летней знакомой ему женщиной в лесу у села Макшеево, попытался обжаловать приговор Шиловского районного суда. Однако областная инстанция апелляцию не удовлетворила.

Напомним, 17-летнего парня наказали 9 годами 6 месяцами в воспитательной колонии. Как сообщает ТКР, в суде он признал вину только в причинении смерти, но доказательства говорят об обратном… Изверг надругался над телом, расчленил его, части спрятал под ветками, а одежду и голову закопал. С собой он забрал мобильный телефон убитой, 36 рублей и ведро с брусникой, которую женщина набрала в лесу.

Подсудимого признали виновным по трем уголовным статьям – «Убийство», «Разбой» и «Надругательство над телами умерших».