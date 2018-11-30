Рязань услышит шлягеры прошлых лет в исполнении певцов-любителей

СЕГОДНЯ 16:01 2018-11-30T16:03:01+03:00

Их творчество оценит жюри во главе с Эллой Хрусталевой, финалисткой программы «Голос» на Первом канале

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2 декабря на ежегодном городском открытом фестивале-конкурсе, который проводится с 2002 года, «Ретро-шлягер», прозвучат милые сердцу каждого советского человека старые песни о главном, популярные в прошлом веке и нередко ласкающие слух современным меломанам. В музыкальном форуме, который пройдет в ДК «Приокский», примут участие любительские коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 15 лет и старше из Рязани и 9 районов области. Об этом сообщает сайт ВездеКультура.

После завершения конкурсных прослушиваний состоится концерт лауреатов прошлых лет, почетных гостей фестиваля, подведение итогов, награждение победителей и закрытие музыкального форума.

Оргкомитет сформировал жюри, в состав которого вошли деятели культуры и искусства г. Рязани. Председатель — певица и композитор, руководитель вокального ансамбля «Мама-джаз», а также победитель международных фестивалей и конкурсов, финалист проекта «Голос» на Первом канале Элла Хрусталева.

12.00 — открытие фестиваля-конкурса, прослушивания участников. Справки по телефону: 330-331