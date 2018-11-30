В этом году почти у 250 жителей Рязанской области выявили ВИЧ

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-30T16:00:20+03:00

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За 10 месяцев текущего года в Рязанской области выявили 248 ВИЧ-инфицированных. При этом почти 80% из них – люди старше 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава со ссылкой на данные Рязанского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

На сегодняшний день в рязанском регионе зарегистрировано 4787 ВИЧ-инфицированных.

Напомним, 30-й Всемирный день борьбы со СПИДом проведут 1 декабря с призывом: «Узнай свой ВИЧ-статус».

- Сегодня знать свой ВИЧ-статус так же естественно, как знать о других своих болезнях. Если человек своевременно узнает свой ВИЧ-статус, он может вовремя позаботиться о своем здоровье, наблюдаясь у специалистов, и при необходимости получать лечение, - отметили в минздраве.

В области работает Центр по профилактике и борьбе со СПИД (ул. Спортивная д.9), где можно получить информацию о ВИЧ-инфекции и пройти бесплатное обследование. Также добровольное анонимное тестирование можно пройти в лечебном учреждении по месту жительства.