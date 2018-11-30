2018-11-30T14:52:41+03:00
Общество

Сельская школа из Рязанской области стала Федеральной инновационной площадкой

Школяры и педагоги из Горловки Спасского района примут участие в проекте «Российская электронная школа»
Антон НИКИФОРОВ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Подведены итоги Всероссийского конкурса на получение статуса Федеральной инновационной площадки. Всего в конкурсе приняла участие 371 образовательная организация со всей страны. По результатам экспертизы представленных материалов Горловская средняя общеобразовательная школа Скопинского района получила Федеральной инновационной площадки в конкурсном направлении «Цифровая образовательная среда».

- В этом направлении у нас был целый ряд разработок, - прокомментировала это событие директор школы Надежда Орехова. – Мы понимаем ответственность за то, что нам присвоен столь высокий статус. Пока есть небольшие затруднения с материально-технической базой, но глава администрации Скопинского района Александр Боков всегда идет навстречу нам. Думаем, что совместными усилиями мы решим свои проблемы и достойно представим регион.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24