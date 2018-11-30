Рязанские таксисты договорились о новом бойкоте

СЕГОДНЯ 14:22 2018-11-30T14:22:02+03:00

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Рязанские таксисты запланировали провести очередной бойкот Службам заказа такси в понедельник, 3 декабря. Об этом сообщается в группе «РязанскийСоюзТаксистов» в соцсети «ВКонтакте».

- Цель бойкота - перевозчик должен устанавливать тариф, а не информационная служба, - говорится в сообщении организаторов бойкота.

Перевозчки намерены не выходить на работу после 17 часов. Традиционно сбор решили провести около гипермаркета «Лента» в Борках.

Напомним, рязанские таксисты неоднократно бойкотировали службы заказа, последняя акция прошла в апреле 2018 года.

Против чего бастуют рязанские таксисты?