Рязанские таксисты договорились о новом бойкоте
Водители не хотят работать вечером 3 декабря
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Рязанские таксисты запланировали провести очередной бойкот Службам заказа такси в понедельник, 3 декабря. Об этом сообщается в группе «РязанскийСоюзТаксистов» в соцсети «ВКонтакте».
- Цель бойкота - перевозчик должен устанавливать тариф, а не информационная служба, - говорится в сообщении организаторов бойкота.
Перевозчки намерены не выходить на работу после 17 часов. Традиционно сбор решили провести около гипермаркета «Лента» в Борках.
Напомним, рязанские таксисты неоднократно бойкотировали службы заказа, последняя акция прошла в апреле 2018 года.
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