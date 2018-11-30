Рязанский бизнес-омбудсмен побеседовал с предпринимателями из глубинки

СЕГОДНЯ 13:43 2018-11-30T17:04:46+03:00

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Расширенное заседание комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства в Сасове и Сасовском районе с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области Егором Бурцевым прошло 28 ноября в муниципальном культурном центре.

- Пришли те, кто знал о встрече, - рассказал «Комсомолке» бизнес-омбудсмен. – Конечно, говорили о непомерных процентах банков, следовательно, о недоступности кредитов, про высокий уровень залога имущества. Для себя я отметил, что многие не знают, какие есть организации, специализирующиеся на поддержке бизнеса. О гарантийном фонде области, об областном фонде поддержки предпринимательства даже не подозревают. Предприниматели не знают о возможности влиять на решения, которые касаются бизнеса, и принимаются администрацией и думой на муниципальном уровне - это процедуры оценки регулирующего воздействия.

На встрече был представлен кандидат на должность общественного помощника уполномоченного в городе Сасово. Им стал Эмиль Асадов. Выборы пройдут в ближайшее время.