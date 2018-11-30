На субботу в Рязанской области прогнозируют мороз, на воскресенье – снег

СЕГОДНЯ 13:30 2018-11-30T13:36:39+03:00

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Рязанский гидрометцентр рассказал о погоде в выходные, 1-2 декабря. В субботу, как ожидается, будет морозно и без осадков, в воскресенье потеплеет и выпадет снег.

На первый день календарной зимы прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха по области составит -12…-17 градусов (местами до -23) ночью и -8…-13 днем.

2 декабря при облачной погоде метеорологи ожидают -7…-12 градусов ночью и -1…-6 днем. Пройдет небольшой, местами умеренный снег.

Ветер будет восточным и юго-восточным скоростью до 10 метров в секунду.