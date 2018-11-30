В рязанской глубинке квартиросъемщики спалили дом

СЕГОДНЯ 12:42 2018-11-30T12:42:39+03:00

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В 4 часа утра четверга, 29 ноября, в Ухоловском районе случился пожар, сообщает издательство «Пресса». Буквально за два дня до этого владелец дома в селе Смолеевка пустил пожить рабочих, приехавших по делам. По предварительным данным, мужчины неосторожно обошлись с печным отоплением, вот огонь и вспыхнул.

На место выехали два пожарных расчета, однако к их прибытию щитовое строение, обложенное кирпичом, пылало как факел, так что спасти его не удалось.

На пожаре никто не пострадал. Угрозы для соседних строений тоже не было – дом находился на приличном расстоянии от них.