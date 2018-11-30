2018-11-30T12:42:39+03:00
Происшествия

В рязанской глубинке квартиросъемщики спалили дом

Мужчины до конца не освоили правила обращения с печкой
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
Изменить размер текста:

В 4 часа утра четверга, 29 ноября, в Ухоловском районе случился пожар, сообщает издательство «Пресса». Буквально за два дня до этого владелец дома в селе Смолеевка пустил пожить рабочих, приехавших по делам. По предварительным данным, мужчины неосторожно обошлись с печным отоплением, вот огонь и вспыхнул.

На место выехали два пожарных расчета, однако к их прибытию щитовое строение, обложенное кирпичом, пылало как факел, так что спасти его не удалось.

На пожаре никто не пострадал. Угрозы для соседних строений тоже не было – дом находился на приличном расстоянии от них.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Торопись медленно: на перекрестке в центре Рязани произошло ДТП
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 9 месяцев 2018 года в соответствии с МСФО
Спарринг-партнеру впавшего в кому рязанского студента предъявлено обвинение
Раскрыть кражу баннера в рязанском райцентре помог сигнал от местного жителя
В Рязани иномарка врезалась в три автомобиля и сбила водителя одного из них
Рязанский дедушка на «Оке» не пропустил иномарку
ХК «Рязань» пропустил в Самаре 6 шайб
Рязанцев приглашают на моноспектакль Константина Райкина
На перекрестке в центре Рязани сбили пожилую женщину - видео
В Рязанской области прошли антитеррористические учения
Рязанский бензин победил в конкурсе «100 лучших товаров России»
В Рязани работает выставка рисунков на песке
Танцоры из рязанского райцентра завоевали Гран-при международного фестиваля
В Рязани ожидается масштабный ремонт улицы Грибоедова
Мороз в Рязанской области достигнет -17
В рязанском райцентре ограбили продавщицу торговой палатки
При благоустройстве по госпрограмме в Рязанской области нашли нарушения на 8 миллионов