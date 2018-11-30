Торопись медленно: на перекрестке в центре Рязани произошло ДТП

СЕГОДНЯ 12:09 2018-11-30T12:27:54+03:00

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На перекрестке с оживленным движением, особенно в утреннее время, в центре Рязани произошло ДТП. На пересечении улиц Ленина и Свободы столкнулись две легковушки, сообщают очевидцы на странице «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.

По данным свидетелей происшествия, столкновение произошло около 8:40, в результате чего один из автомобилей получил серьезные механические повреждения. Официальной информации о ДТП не поступало.