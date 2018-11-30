ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 9 месяцев 2018 года в соответствии с МСФО

СЕГОДНЯ 11:42 2018-11-30T11:42:36+03:00

За год чистая прибыль выросла более чем в 2 раза

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» выпустил консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам.

По итогам 9 месяцев 2018 года чистая прибыль банка составила 6 619 млн рублей, что более чем в 2 раза превысило прибыль банка за 9 месяцев 2017 года.

На 1 октября 2018 года капитал банка составил 85 311 млн рублей.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 800-250-57-57 или на сайте банка УРАЛСИБ.

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