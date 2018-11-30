2018-11-30T11:26:13+03:00
Происшествия

Спарринг-партнеру впавшего в кому рязанского студента предъявлено обвинение

Статья остается прежней – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», однако судмедэкспертиза может это изменить
Сергей ЛАЗУТИН
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Местом преступления стало общежитие, где жил пострадавший.Местом преступления стало общежитие, где жил пострадавший.
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Спарринг-партнеру первокурсника Рязанского педколеджа Алексея Дудкина, впавшего в кому после поединка (на данный момент Алексей из комы вышел), предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ранее он находился в статусе подозреваемого.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области, студент третьего курса (его имя не называется), который не первый год занимается боксом, признал свою вину частично. Он настаивает, что не имел злого умысла, и в случае, если судмедэкспертиза подтвердит его слова, преступление может быть переквалицифировано.

Тем временем с мамой пострадавшего Еленой по инициативе Следственного комитета встретился региональный министр здравоохранения Андрей Прилуцкий. Вскоре должна состояться консультация со столичными специалистами, во время которой, в том числе, обсудят перевод Алексея в одно из медучреждений Москвы.

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