В Рязани иномарка врезалась в три автомобиля и сбила водителя одного из них

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-30T12:36:11+03:00

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Следственное управление УМВД России по Рязанской области ищет очевидцев ДТП, произошедшего в облцентре на прошлой неделе. Авария случилась в четверг, 22 ноября, в 7.25 утра – около дома 2 на Солотчинском шоссе.

36-летний мужчина на Ford Mondeo выезжал с второстепенной дороги и врезался в двигавшийся по главной Kiа-Sроrтаgе и в два стоящих автомобиля – ВАЗ-2114 и Lada Largus.

После чего сбил водителя отечественной машины. В результате 43-летний водитель ВАЗ с травмами отправлен в больницу.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, обращаться по телефону 8 (4912) 29-74-99 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, корпус 1, каб.13.