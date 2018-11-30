Рязанский дедушка на «Оке» не пропустил иномарку

СЕГОДНЯ 10:10 2018-11-30T10:10:41+03:00

В итоге попал к врачам

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29 ноября около 14.15 в Сасове произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась на одном из перекрестков райцентра.

64-летний местный житель на «Оке» не предоставил преимущество проезда легковушке Fiat, в итоге машины столкнулись. Серьезных травм никто не получил, однако водителю отечественного авто помощь медиков все же потребовалась.

За прошедшие сутки в области зарегистрировано четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы. Произошло 32 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 8103 нарушения ПДД, задержали двух пьяных водителей.