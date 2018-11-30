2018-11-30T10:01:09+03:00
Спорт

ХК «Рязань» пропустил в Самаре 6 шайб

Шанс реабилитироваться и не покинуть топ-16 представится в домашней серии матчей
Антон КОНОВАЛОВ
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29 ноября в Самаре местный «ЦСК ВВС» принимал хоккейный клуб «Рязань». Хотя хозяева располагались в третьем десятке, а гости - в зоне плей-офф, это не помешало «летчикам» разгромить соперника со счетом 6:2.

- Комментировать особо нечего. Сегодня на льду была одна команда – команда Самары. К своей игре большие вопросы, - сказал на пресс-конференции главный тренер «горожан» Павел Десятков.

В начале второго периода «Рязань», проигрывая 0:2, сократила отставание усилиями Юрия Муравьева и могла вернуться в игру. Однако «ЦСК ВВС» потребовалось меньше минуты, чтобы снова отпраздновать взятие ворот. После этого шайбы начали залетать в ворота Сергея Белова одна за другой. После перерыва, когда исход был предрешен (хозяева вели 6:1), Артем Прохоров установил окончательный результат.

Несмотря на болезненное поражение, «Рязань», миновав экватор чемпионата, сохранила место в топ-16 и попробует реабилитироваться в домашней серии матчей, которая стартует 3 декабря, соперник - «Ермак».

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