Рязанцев приглашают на моноспектакль Константина Райкина

СЕГОДНЯ 09:38 2018-11-30T09:39:04+03:00

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13 декабря в Рязанской филармонии состоится поэтический моноспектакль народного артиста России Константина Райкина «Над балаганом небо…». Константин Аркадьевич читает стихи любимых поэтов: Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, Александра Пушкина.

– То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Я и сам состою из разных жанров. Поэзия, особенно высокая поэзия – это ведь особое состояние души. Для меня чтение стихов со сцены – это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Сейчас я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Каких-то хороших фраз, красивой речи… Пушкина прочесть – бацилл меньше в воздухе останется. Он как колокольный звон, – говорит художественный руководитель Государственного театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина.

Константин Аркадьевич – режиссер, лауреат Государственных премий РФ, четырежды лауреат Национальной премии «Золотая Маска», лауреат премии Фонда К.Станиславского, премий «Хрустальная Турандот», «Чайка», «Кумир», «Триумф», художественный руководитель «Высшей школы сценических искусств», профессор.

Начало моноспектакля в 19.00. Подробности и билеты здесь.

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