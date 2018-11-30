2018-11-30T09:39:04+03:00
Звезды

Рязанцев приглашают на моноспектакль Константина Райкина

Артист приедет в наш город через две недели
Поделиться:
Изменить размер текста:

13 декабря в Рязанской филармонии состоится поэтический моноспектакль народного артиста России Константина Райкина «Над балаганом небо…». Константин Аркадьевич читает стихи любимых поэтов: Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, Александра Пушкина.

– То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Я и сам состою из разных жанров. Поэзия, особенно высокая поэзия – это ведь особое состояние души. Для меня чтение стихов со сцены – это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Сейчас я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Каких-то хороших фраз, красивой речи… Пушкина прочесть – бацилл меньше в воздухе останется. Он как колокольный звон, – говорит художественный руководитель Государственного театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина.

Константин Аркадьевич – режиссер, лауреат Государственных премий РФ, четырежды лауреат Национальной премии «Золотая Маска», лауреат премии Фонда К.Станиславского, премий «Хрустальная Турандот», «Чайка», «Кумир», «Триумф», художественный руководитель «Высшей школы сценических искусств», профессор.

Начало моноспектакля в 19.00. Подробности и билеты здесь.

.

.

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанской глубинке квартиросъемщики спалили дом
Торопись медленно: на перекрестке в центре Рязани произошло ДТП
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 9 месяцев 2018 года в соответствии с МСФО
Спарринг-партнеру впавшего в кому рязанского студента предъявлено обвинение
Раскрыть кражу баннера в рязанском райцентре помог сигнал от местного жителя
В Рязани иномарка врезалась в три автомобиля и сбила водителя одного из них
Рязанский дедушка на «Оке» не пропустил иномарку
ХК «Рязань» пропустил в Самаре 6 шайб
На перекрестке в центре Рязани сбили пожилую женщину - видео
В Рязанской области прошли антитеррористические учения
Рязанский бензин победил в конкурсе «100 лучших товаров России»
В Рязани работает выставка рисунков на песке
Танцоры из рязанского райцентра завоевали Гран-при международного фестиваля
В Рязани ожидается масштабный ремонт улицы Грибоедова
Мороз в Рязанской области достигнет -17
В рязанском райцентре ограбили продавщицу торговой палатки
При благоустройстве по госпрограмме в Рязанской области нашли нарушения на 8 миллионов